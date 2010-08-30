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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 30 августа 2010
Атлетико
30.08.2010, понедельник, 23:55
Испания. Примера, 1 тур
4 : 0
Завершен
Спортинг
12'
Х. Мануэль Хурадо
39'
Д. Форлан
63'
Д. Форлан
90+3'
Симау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
ГОЛ! 4:0!
Симау
Пас отдал
М. Суарес
+3
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
Симау
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Р. Састре
️️️️
А. Ривера
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Г. Арнолен
ГОЛ! 3:0!
Д. Форлан
Пас отдал
Т. Уйфалуши
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
️️️️
Д. Баррал
Замена
Н. Ново
️️️️
Кармело
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Д. Форлан
15'
Желтая карточка
А. Ривера
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Р. Гарсия
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
6
Кармело
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
0
Рафаэль Састре
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Кристиан Портилья
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
2
Годин
21
Переа
30
Уйфалуши
14
Хурадо
14
Гарсия
12
Ассунсао
19
Рейес
10
Агуэро
10
Форлан
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
15
Арнолен
4
Ботиа
15
Канелья
5
Ривера
9
Эгурен
10
Де лас Куэвас
6
Кармело
17
Кастро
18
Баррал
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
14
Хурадо
20
Симау
20
Симау
14
Хурадо
10
Форлан
19
Коста
19
Коста
10
Форлан
5
Ривера
0
Састре
0
Састре
5
Ривера
6
Кармело
10
Ново
10
Ново
6
Кармело
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Кристиан Портилья
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Кристиан Портилья
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетико - Спортинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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