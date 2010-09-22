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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Спортинг
Барселона - Спортинг: обзор матча 22 сентября 2010
Барселона
22.09.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
49'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Спортинг
Желтая карточка
Ж. Пике
+1
Замена
С. Альварес
️️️️
А. Ривера
Желтая карточка
Г. Милито
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Б. Кркич
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
М. Билич
Замена
Д. Кастро
️️️️
С. Матабуэна
Желтая карточка
А. Ботиа
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Педро
️️️️
С. Кейта
Замена
Ж. Пике
️️️️
К. Пуйоль
+2
Желтая карточка
М. Билич
Желтая карточка
С. Матабуэна
Желтая карточка
И. Куэльяр
Желтая карточка
А. Ривера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Давид Вилья
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
18
Луис Моран
ЛП
5
Альберто Ривера
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
11
Альберто Лора
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
17
Диего Кастро
ЛВ
21
Маркос Ландейра
ЦП
18
Кристиан Портилья
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
4-3-3
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Милито
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
8
Иньеста
9
Кркич
7
Вилья
4-4-2
25
Куэльяр
0
Састре
14
Эрнандес
4
Ботиа
3
Анхель
11
Лора
5
Ривера
24
Матабуэна
18
Моран
9
Билич
18
Баррал
9
Кркич
14
Маскерано
14
Маскерано
9
Кркич
5
Пуйоль
3
Пике
3
Пике
5
Пуйоль
20
Кейта
9
Педро
9
Педро
20
Кейта
5
Ривера
6
Альварес
6
Альварес
5
Ривера
9
Билич
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
9
Билич
24
Матабуэна
17
Кастро
17
Кастро
24
Матабуэна
Остались в запасе
Барселона
Спортинг
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Маркос Ландейра
ЦП
25
Хуан Пабло
ВР
18
Кристиан Портилья
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
Остались в запасе
21
Маркос Ландейра
ЦП
25
Хуан Пабло
ВР
18
Кристиан Портилья
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Барселона - Спортинг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:55 (прямая)
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