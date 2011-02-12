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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Барселона
Спортинг - Барселона: обзор матча 12 февраля 2011
Спортинг
12.02.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
16'
Д. Баррал
80'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона
Желтая карточка
И. Куэльяр
+4
Желтая карточка
В. Вальдес
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Кастро
Желтая карточка
Р. Састре
Замена
Б. Кркич
️️️️
А. Иньеста
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Хави
Желтая карточка
Педро
Замена
С. Кейта
️️️️
Г. Милито
Замена
Кармело
️️️️
Н. Ново
Желтая карточка
Х. Мануэль Пинто
Замена
Р. Канелья
️️️️
М. Де лас Куэвас
Замена
Педро
️️️️
И. Афеллай
Желтая карточка
Х. Анхель
ГОЛ! 1:0!
Д. Баррал
16'
Желтая карточка
Д. Баррал
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Андре Каштру
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Начо Ново
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
17
Ибрагим Афеллай
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
25
Куэльяр
3
Анхель
14
Эрнандес
4
Ботиа
0
Састре
8
Каштру
10
Касес
17
Кастро
10
Ново
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
4-3-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
22
Милито
3
Пике
17
Максвелл
6
Хави
14
Маскерано
8
Иньеста
10
Месси
17
Афеллай
7
Вилья
10
Де лас Куэвас
15
Канелья
15
Канелья
10
Де лас Куэвас
10
Ново
6
Кармело
6
Кармело
10
Ново
17
Кастро
9
Билич
9
Билич
17
Кастро
22
Милито
20
Кейта
20
Кейта
22
Милито
17
Афеллай
9
Педро
9
Педро
17
Афеллай
8
Иньеста
9
Кркич
9
Кркич
8
Иньеста
Остались в запасе
Спортинг
Барселона
25
Хуан Пабло
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Хуан Пабло
ВР
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Спортинг - Барселона
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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Спортинг
1 : 2
08.11.2026
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Сеута
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01.11.2026
Спортинг
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:55 (прямая)
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