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    Силла Соу - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Силла
    Фамилия Соу
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Родной город Неймеген
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1996 (27 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 46' - 90' РКС Ваалвейк 2:0 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    03.02.2024 85' - 90' НЕК 3:1 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    48'
    28.01.2024 80' - 90' Гоу Эхед Иглс 2:2 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 18 5 1 1 0
    НЕК 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 46' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:0 НЕК (Неймеген)
    03.02.2024 85' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    48'
    28.01.2024 80' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 НЕК (Неймеген)
    21.01.2024 Был в запасе Спарта (Роттердам) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    14.01.2024 80' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:3 Аякс (Амстердам)
    16.12.2023 1' -68' Экселсиор (Роттердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    10.12.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 Утрехт (Утрехт)
    03.12.2023 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    26.11.2023 64' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    89' 75'
    11.11.2023 73' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    04.11.2023 72' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 5:1 Витесс (Арнем)
    28.10.2023 65' -90' Алмере Сити (Алмере) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.10.2023 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Спарта (Роттердам)
    07.10.2023 56' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Хераклес (Альмело)
    62'
    30.09.2023 80' -90' Фейеноорд (Роттердам) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    85'
    27.09.2023 1' -71' ПСВ (Эйндховен) 3:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.09.2023 69' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:0 Фортуна (Ситтард)
    77'
    17.09.2023 58' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    02.09.2023 60' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:2 Херенвен (Херенвен)
    66'
    19.08.2023 65' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:1 Волендам (Волендам)
    86'
    13.08.2023 68' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
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