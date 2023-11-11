Силла Соу - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Силла
|Фамилия
|Соу
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неймеген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Силла
|Фамилия
|Соу
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неймеген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 августа 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|46' - 90'
|РКС Ваалвейк
|2:0
|НЕК
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|03.02.2024
|85' - 90'
|НЕК
|3:1
|Хераклес
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|48'
|28.01.2024
|80' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:2
|НЕК
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|18
|5
|1
|1
|0
|НЕК
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|46' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|03.02.2024
|85' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|48'
|28.01.2024
|80' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.01.2024
|80' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|16.12.2023
|1' -68'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|10.12.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:2
|Утрехт (Утрехт)
|03.12.2023
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|26.11.2023
|64' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|89' 75'
|11.11.2023
|73' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|04.11.2023
|72' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|5:1
|Витесс (Арнем)
|28.10.2023
|65' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|0:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.10.2023
|78' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:0
|Спарта (Роттердам)
|07.10.2023
|56' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Хераклес (Альмело)
|62'
|30.09.2023
|80' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|85'
|27.09.2023
|1' -71'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.09.2023
|69' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:0
|Фортуна (Ситтард)
|77'
|17.09.2023
|58' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|02.09.2023
|60' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:2
|Херенвен (Херенвен)
|66'
|19.08.2023
|65' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:1
|Волендам (Волендам)
|86'
|13.08.2023
|68' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)