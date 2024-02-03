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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Хераклес
НЕК - Хераклес: обзор матча 03 февраля 2024
НЕК
03.02.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
3 : 1
Завершен
Хераклес
51'
К. Огава (П)
59'
К. Огава
66'
Т. Чери
3'
J. Hornkamp
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Хераклес
90'
+5
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Ф. Оппегард
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
Т. Чери
89'
Замена
С. Соу
️️️️
С. Хансен
85'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
К. Огава
85'
80'
Замена
М. Санко
️️️️
J. Hornkamp
Замена
И. Санчес
️️️️
М. Худемакерс
80'
ГОЛ! 3:1!
Т. Чери
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Огава
Пас отдал
С. Хансен
59'
57'
Замена
А. Уахим
️️️️
M. Vejinović
57'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Д. Бруйин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Огава
51'
50'
Желтая карточка
С. Сонненберг
Желтая карточка
С. Соу
48'
46'
Замена
B. Limbombe
️️️️
Э. Ханссон
3'
ГОЛ! 0:1!
J. Hornkamp
Пас отдал
Э. Ханссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
18
Marko Vejinović
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
19
Силла Соу
ЛВ
21
Ивандро Санчес
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
8
Анас Уахим
АП
28
Robin Jalving
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
4-1-3-2
24
Силлессен
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
4
Худемакерс
6
Пропер
24
Сано
9
Чери
9
Огава
22
Хансен
4-2-1-1-2
1
35
4
Хогма
4
Сонненберг
22
Оппегард
3
Викхофф
5
Бруйин
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
19
18
4
Худемакерс
21
Санчес
21
Санчес
4
Худемакерс
22
Хансен
19
Соу
19
Соу
22
Хансен
9
Огава
7
Ларсен
7
Ларсен
9
Огава
9
Чери
10
Гонсалес
10
Гонсалес
9
Чери
22
Оппегард
15
Виллемс
15
Виллемс
22
Оппегард
18
8
Уахим
8
Уахим
18
5
Бруйин
8
Энгельс
8
Энгельс
5
Бруйин
19
30
Санко
30
Санко
19
7
Ханссон
35
35
7
Ханссон
Остались в запасе
НЕК
Хераклес
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Фабиан де Кейзер
ВР
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча НЕК - Хераклес
1
1
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
1
7
Офсайды
1
1
Количество передач
567
336
Сейвы
0
9
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
3.33
0.71
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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