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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Утрехт
Гоу Эхед Иглс - Утрехт: обзор матча 10 декабря 2023
Гоу Эхед Иглс
10.12.2023, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
0 : 2
Завершен
Утрехт
10'
В. Йенсен
28'
Б. Рамселар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Утрехт
Замена
Р. Фернандес
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
85'
Замена
Г. Наубер
️️️️
Ф. Ромменс
85'
84'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
М. Сентьенс
84'
Замена
З. Икбал
️️️️
В. Йенсен
74'
Замена
О. Ромени
️️️️
Б. Рамселар
Замена
Б. Тибо
️️️️
Я. Бреум
64'
63'
Замена
Т. Бут
️️️️
О. Буссаид
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
Й. Крамер
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Б. Рамселар
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Йенсен
Пас отдал
О. Буссаид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
19
Силла Соу
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Матс Сентьенс
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Гоу Эхед Иглс
33
Нандо Вердони
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
33
Wessel Kooy
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Оле Ромени
ЦФ
4-1-3-2
12
де Ланж
6
Амофа
4
Крамер
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
10
Бреум
24
Льянсана
19
Соу
4-5-1
1
Баркас
5
тер Авест
6
Фламинго
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
20
Сентьенс
29
Фрауло
23
Рамселар
55
Йенсен
70
Боздоган
49
Буссаид
20
Эдвардсен
7
Фернандес
7
Фернандес
20
Эдвардсен
4
Крамер
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
4
Крамер
88
Ромменс
3
Наубер
3
Наубер
88
Ромменс
10
Бреум
23
Тибо
23
Тибо
10
Бреум
20
Сентьенс
21
Торнстра
21
Торнстра
20
Сентьенс
49
Буссаид
18
Бут
18
Бут
49
Буссаид
55
Йенсен
14
Икбал
14
Икбал
55
Йенсен
23
Рамселар
10
Ромени
10
Ромени
23
Рамселар
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
33
Нандо Вердони
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
33
Wessel Kooy
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
33
Нандо Вердони
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
33
Wessel Kooy
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Утрехт
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
2
4
Количество передач
251
214
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.5
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Аделааршорст
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