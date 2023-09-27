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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гоу Эхед Иглс
ПСВ - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 27 сентября 2023
ПСВ
27.09.2023, среда, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
3 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
21'
Л. де Йонг
49'
Г. Тил
53'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Гоу Эхед Иглс
Замена
Ш. Самбо
️️️️
А. Рамальо
78'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Ланг
77'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
77'
72'
Желтая карточка
М. Дейл
71'
Замена
Я. Бреум
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
71'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Ф. Ромменс
71'
Замена
Б. Тибо
️️️️
С. Соу
71'
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
Б. Адеканье
Замена
М. Тилльман
️️️️
Г. Тил
68'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
И. Лосано
68'
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Тезе
53'
ГОЛ! 2:0!
Г. Тил
Пас отдал
П. ван Анхолт
49'
38'
Желтая карточка
Б. Адеканье
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Тезе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
4-3-2-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
25
Верман
34
Сайбари
70
Ланг
20
Тил
11
Лосано
26
де Йонг
3-1-2-4
12
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
6
Амофа
11
Виллумсон
88
Ромменс
20
Эдвардсен
3
Наубер
19
Соу
11
Адеканье
8
Линтхорст
5
Рамальо
20
Самбо
20
Самбо
5
Рамальо
20
Тил
10
Тилльман
10
Тилльман
20
Тил
11
Лосано
11
Бакайоко
11
Бакайоко
11
Лосано
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
70
Ланг
11
Вертессен
11
Вертессен
70
Ланг
20
Эдвардсен
10
Бреум
10
Бреум
20
Эдвардсен
88
Ромменс
24
Льянсана
24
Льянсана
88
Ромменс
11
Адеканье
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
11
Адеканье
19
Соу
23
Тибо
23
Тибо
19
Соу
Остались в запасе
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча ПСВ - Гоу Эхед Иглс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
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