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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - НЕК
РКС Ваалвейк - НЕК: обзор матча 09 февраля 2024
РКС Ваалвейк
09.02.2024, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
2 : 0
Завершен
НЕК
7'
Д. Мин
22'
Д. Мин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - НЕК
Желтая карточка
Ю. Леливелд
90'
+3
Замена
П. Вруг
️️️️
К. Фелида
89'
83'
Замена
Ю. Бас
️️️️
К. Вердонк
79'
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Сано
77'
Желтая карточка
Д. Пропер
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Мин
77'
Замена
I. Takidine
️️️️
Д. Клеонис
76'
67'
Желтая карточка
Ф. Сандлер
Замена
Х. Гаари
️️️️
Р. Нимейер
65'
63'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
Желтая карточка
А. Мейерс
51'
46'
Замена
С. Соу
️️️️
С. Хансен
46'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
М. Худемакерс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мин
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мин
Пас отдал
А. Мейерс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
(К)
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
9
Коки Огава
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Филип Стеванович
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
19
Силла Соу
ЛВ
21
Ивандро Санчес
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
4
Адевойе
6
Фелида
5
Укили
33
Нимейер
5
Локеса
10
Клеонис
9
Мин
4-1-3-2
24
Силлессен
28
ван Рой
17
Нуйтинк
24
Вердонк
3
Сандлер
4
Худемакерс
6
Пропер
9
Чери
24
Сано
22
Хансен
9
Огава
33
Нимейер
3
Гаари
3
Гаари
33
Нимейер
6
Фелида
8
Вруг
8
Вруг
6
Фелида
9
Мин
18
Маргарет
18
Маргарет
9
Мин
10
Клеонис
20
20
10
Клеонис
24
Вердонк
15
Бас
15
Бас
24
Вердонк
24
Сано
21
Санчес
21
Санчес
24
Сано
22
Хансен
19
Соу
19
Соу
22
Хансен
4
Худемакерс
10
Гонсалес
10
Гонсалес
4
Худемакерс
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
НЕК
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Филип Стеванович
ЛВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Филип Стеванович
ЛВ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча РКС Ваалвейк - НЕК
2
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
11
9
Количество передач
346
494
Сейвы
5
2
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.92
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Мандемакерс
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