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Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Волендам
Гоу Эхед Иглс - Волендам: обзор матча 19 августа 2023
Гоу Эхед Иглс
19.08.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
4 : 1
Завершен
Волендам
13'
Б. Куйперс
36'
О. Валакер Эдвардсен
40'
В. Тор Виллумсон
86'
Э. Льянсана
61'
Д. ван Мегем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Волендам
90'
+5
Замена
Б. Бенамар
️️️️
Х. Мбуямба
Замена
Я. Бреум
️️️️
В. Тор Виллумсон
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Э. Льянсана
Пас отдал
С. Соу
86'
Желтая карточка
Й. Крамер
84'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
65'
Замена
С. Соу
️️️️
Э. Линтхорст
65'
Замена
Г. Наубер
️️️️
В. Эдвардсен
65'
61'
ГОЛ! 3:1!
Д. ван Мегем
Пас отдал
Б. Улд-Чих
60'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
D. Johnson
57'
Желтая карточка
Л. Зеефуик
Красная карточка
Б. Адеканье
45'
ГОЛ! 3:0!
В. Тор Виллумсон
40'
ГОЛ! 2:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
М. Дейл
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Куйперс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
79
Darius Johnson
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Гоу Эхед Иглс
33
Нандо Вердони
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
18
Diego Gustavo
ЦП
33
Ezechiel Fiemawhle
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
4-1-2-3
12
де Ланж
6
Амофа
4
Крамер
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
8
Линтхорст
11
Адеканье
16
Эдвардсен
3-2-1-4
1
Бакхаус
4
Мбуямба
4
Плат
4
Мирани
2
2
Джон Маркин
6
Твигт
77
Улд-Чих
79
25
Зеефуик
7
ван Мегем
11
Виллумсон
10
Бреум
10
Бреум
11
Виллумсон
8
Линтхорст
19
Соу
19
Соу
8
Линтхорст
20
Эдвардсен
24
Льянсана
24
Льянсана
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
3
Наубер
3
Наубер
16
Эдвардсен
4
Мбуямба
5
Бенамар
5
Бенамар
4
Мбуямба
79
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
79
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Волендам
33
Нандо Вердони
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
33
Ezechiel Fiemawhle
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
33
Нандо Вердони
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
23
Батен Тибо
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
18
Diego Gustavo
ЦП
33
Ezechiel Fiemawhle
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Волендам
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
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