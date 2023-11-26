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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гоу Эхед Иглс
НЕК - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 26 ноября 2023
НЕК
26.11.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
1 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
89'
М. Росс
89'
С. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Гоу Эхед Иглс
90'
+2
Желтая карточка
Э. Льянсана
89'
ГОЛ! 1:1!
С. Соу
Пас отдал
Б. Тибо
ГОЛ! 1:0!
М. Росс
Пас отдал
М. Худемакерс
89'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
С. Хансен
89'
87'
Замена
Б. Тибо
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
М. Росс
️️️️
Ф. Сандлер
83'
Замена
М. Худемакерс
️️️️
Л. Шоне
83'
79'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Я. Бреум
75'
Желтая карточка
С. Соу
Замена
Э. Тавсан
️️️️
Ю. Бас
72'
69'
Желтая карточка
Я. Бреум
64'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Э. Линтхорст
64'
Замена
С. Соу
️️️️
В. Эдвардсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
20
Лассе Шоне
(К)
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
3-2-2-1-2
24
Силлессен
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
15
Бас
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
8
Маттссон
9
Огава
22
Хансен
4-1-3-2
12
де Ланж
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
6
Амофа
11
Виллумсон
10
Бреум
88
Ромменс
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
3
Сандлер
2
Росс
2
Росс
3
Сандлер
20
Шоне
4
Худемакерс
4
Худемакерс
20
Шоне
15
Бас
7
Тавсан
7
Тавсан
15
Бас
22
Хансен
10
Гонсалес
10
Гонсалес
22
Хансен
10
Бреум
11
Адеканье
11
Адеканье
10
Бреум
8
Линтхорст
24
Льянсана
24
Льянсана
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
16
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Тибо
23
Тибо
20
Эдвардсен
Остались в запасе
НЕК
Гоу Эхед Иглс
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча НЕК - Гоу Эхед Иглс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Robin Hensgens, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
Новости команд
Все
НЕК
Гоу Эхед Иглс
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
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«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
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4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
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Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
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19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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