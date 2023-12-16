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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Гоу Эхед Иглс
Экселсиор - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 16 декабря 2023
Экселсиор
16.12.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
1 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
83'
O. Uddenäs
54'
Д. Амофа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Гоу Эхед Иглс
90'
+2
Желтая карточка
Г. Наубер
89'
Желтая карточка
Ф. Ромменс
ГОЛ! 1:1!
O. Uddenäs
Пас отдал
С. Хореманс
83'
82'
Замена
Г. Наубер
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
82'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Я. Бреум
Замена
O. Uddenäs
️️️️
C. Widell
82'
68'
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
С. Соу
Замена
М. Бенита
️️️️
Л. Лабру
68'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Я. Смайлерс
68'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
К. Дриух
68'
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Амофа
Пас отдал
Ф. Ромменс
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
Н. Науйокс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
19
Силла Соу
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
3-2-3-2
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
4
32
Эль-Яакуби
3
Смайлерс
2
Хореманс
6
Бас
10
Науйокс
24
Дриух
19
Пэррот
7
Лабру
4-1-3-2
12
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
6
Амофа
4
Крамер
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
19
Соу
24
Льянсана
10
Бреум
7
Лабру
2
Бенита
2
Бенита
7
Лабру
10
Науйокс
21
Фитц-Джим
21
Фитц-Джим
10
Науйокс
24
Дриух
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
24
Дриух
4
10
10
4
3
Смайлерс
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
3
Смайлерс
20
Эдвардсен
3
Наубер
3
Наубер
20
Эдвардсен
10
Бреум
23
Тибо
23
Тибо
10
Бреум
19
Соу
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
19
Соу
Остались в запасе
Экселсиор
Гоу Эхед Иглс
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
93
Richie Omorowa
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Экселсиор - Гоу Эхед Иглс
2
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
2
0
Офсайды
0
5
Количество передач
150
354
Сейвы
3
0
Точность передач %
60
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.09
0.21
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Alex Bos, Netherlands
Стадион:
Ваудестейн
Новости команд
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Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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