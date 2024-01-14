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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Аякс
Гоу Эхед Иглс - Аякс: обзор матча 14 января 2024
Гоу Эхед Иглс
14.01.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
2 : 3
Завершен
Аякс
44'
В. Эдвардсен
58'
Й. Крамер
27'
Б. Бробби
45+3'
Б. Тахирович
72'
Д. Ренш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Аякс
85'
Замена
Т. Гуджер
️️️️
К. Тэйлор
Замена
С. Соу
️️️️
Б. Адеканье
80'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Д. Амофа
80'
77'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
72'
ГОЛ! 2:3!
Д. Ренш
Пас отдал
С. Бергейс
61'
Замена
К. Форбш
️️️️
К. Хлинссон
Замена
Я. Бреум
️️️️
Э. Линтхорст
59'
ГОЛ! 2:2!
Й. Крамер
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
58'
55'
Желтая карточка
Я. Медич
53'
Желтая карточка
К. Хлинссон
46'
Замена
Я. Медич
️️️️
Й. Шутало
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Б. Тахирович
Пас отдал
С. Бергейс
ГОЛ! 1:1!
В. Эдвардсен
Пас отдал
Б. Куйперс
44'
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергвейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
19
Силла Соу
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
5
Julian Brandes
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-2-3
12
де Ланж
6
Амофа
4
Крамер
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
16
Эдвардсен
11
Адеканье
8
Линтхорст
4-3-2-1
1
Рамай
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
3
Соса
23
Бергейс
24
Тэйлор
4
Тахирович
14
Хлинссон
34
Бергвейн
9
Бробби
11
Адеканье
19
Соу
19
Соу
11
Адеканье
8
Линтхорст
10
Бреум
10
Бреум
8
Линтхорст
6
Амофа
23
Тибо
23
Тибо
6
Амофа
6
Шутало
18
Медич
18
Медич
6
Шутало
24
Тэйлор
47
Гуджер
47
Гуджер
24
Тэйлор
14
Хлинссон
9
Форбш
9
Форбш
14
Хлинссон
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Аякс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
5
Julian Brandes
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Джей Гортер
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
5
Julian Brandes
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Аякс
2
Всего ударов по воротам
23
17
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
10
Офсайды
1
1
Количество передач
344
543
Сейвы
3
9
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
17
9
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
3.16
2.01
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Аделааршорст
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