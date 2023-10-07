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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Хераклес
Гоу Эхед Иглс - Хераклес: обзор матча 07 октября 2023
Гоу Эхед Иглс
07.10.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
4 : 0
Завершен
Хераклес
13'
В. Тор Виллумсон
16'
В. Эдвардсен
62'
С. Соу
83'
Б. Куйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Хераклес
Замена
Р. Фернандес
️️️️
В. Тор Виллумсон
86'
86'
Замена
L. Wehmeyer
️️️️
А. Уахим
ГОЛ! 4:0!
Б. Куйперс
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
83'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
В. Эдвардсен
78'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Э. Линтхорст
78'
70'
Замена
С. Схеперман
️️️️
M. Vejinović
70'
Замена
Р. Роскен
️️️️
Й. Виллемс
63'
Замена
М. Энгельс
️️️️
B. Limbombe
63'
Замена
A. Satriano
️️️️
М. Санко
ГОЛ! 3:0!
С. Соу
62'
Замена
Я. Бреум
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
56'
Замена
С. Соу
️️️️
Б. Адеканье
56'
48'
Желтая карточка
Э. Ханссон
ГОЛ! 2:0!
В. Эдвардсен
Пас отдал
Г. Наубер
16'
ГОЛ! 1:0!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Ф. Ромменс
13'
7'
Желтая карточка
А. Уахим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
23
Батен Тибо
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
17
Абденего Нанкиши
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
3-1-2-4
12
де Ланж
6
Амофа
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
16
Эдвардсен
11
Адеканье
8
Линтхорст
3
Наубер
3-1-2-4
1
35
4
Хогма
15
Виллемс
6
Де Керсмакер
8
Уахим
7
Ханссон
30
Санко
18
35
2
Бакборд
20
Эдвардсен
10
Бреум
10
Бреум
20
Эдвардсен
11
Виллумсон
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Виллумсон
8
Линтхорст
23
Тибо
23
Тибо
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
24
Льянсана
24
Льянсана
16
Эдвардсен
11
Адеканье
19
Соу
19
Соу
11
Адеканье
18
32
Схеперман
32
Схеперман
18
30
Санко
31
31
30
Санко
15
Виллемс
12
Роскен
12
Роскен
15
Виллемс
8
Уахим
39
39
8
Уахим
35
8
Энгельс
8
Энгельс
35
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
28
Robin Jalving
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Хераклес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
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