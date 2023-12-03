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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Твенте
Гоу Эхед Иглс - Твенте: обзор матча 03 декабря 2023
Гоу Эхед Иглс
03.12.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 3
Завершен
Твенте
71'
Э. Льянсана
1'
М. Угальде
24'
С. Стейн
76'
Y. Taha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Твенте
89'
Замена
М. Брюнс
️️️️
Д. Ротс
89'
Замена
М. ван Берген
️️️️
М. Угальде
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
88'
88'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Киоло
77'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Стейн
76'
ГОЛ! 1:3!
Y. Taha
Пас отдал
Д. Ротс
ГОЛ! 1:2!
Э. Льянсана
71'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Я. Бреум
69'
68'
Замена
Y. Taha
️️️️
Ю. Регер
Желтая карточка
Б. Куйперс
62'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Д. Амофа
46'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Э. Линтхорст
46'
24'
ГОЛ! 0:2!
С. Стейн
Пас отдал
М. Угальде
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Угальде
Пас отдал
С. Стейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
19
Силла Соу
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-1-3-2
12
де Ланж
6
Амофа
4
Крамер
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
19
Соу
8
Линтхорст
10
Бреум
3-3-2-2
1
Уннершталь
2
Сампстед
3
Преппер
5
Смал
6
Киоло
23
Садилек
44
Регер
11
Ротс
14
Стейн
9
Угальде
5
Ван Хоренбек
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
11
Адеканье
11
Адеканье
8
Линтхорст
6
Амофа
24
Льянсана
24
Льянсана
6
Амофа
10
Бреум
23
Тибо
23
Тибо
10
Бреум
11
Ротс
38
Брюнс
38
Брюнс
11
Ротс
6
Киоло
6
Эйтинг
6
Эйтинг
6
Киоло
44
Регер
10
10
44
Регер
9
Угальде
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Угальде
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Стейн
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Твенте
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Аделааршорст
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