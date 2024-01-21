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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Гоу Эхед Иглс
Спарта - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 21 января 2024
Спарта
21.01.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
0 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
7'
В. Тор Виллумсон
51'
В. Эдвардсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Гоу Эхед Иглс
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Р. Мейсен
83'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Д. ван дер Куст
83'
80'
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
79'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Б. Адеканье
Замена
R. Rosario
️️️️
Т. Лауритсен
70'
Замена
М.
️️️️
С. Мито
67'
Замена
П. Клемент
️️️️
Д. Де Гузман
67'
66'
Замена
X. Blomme
️️️️
Я. Бреум
66'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
Э. Линтхорст
55'
Желтая карточка
Д. Амофа
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Эдвардсен
45'
+1
Желтая карточка
Б. Адеканье
27'
Желтая карточка
Б. Куйперс
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Б. Адеканье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
(К)
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
10
Сунсуке Мито
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Rayvien Rosario
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
19
Силла Соу
ЛВ
20
Xander Blomme
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
4-3-3
1
Олий
5
ван дер Куст
3
Мейсен
4
Велтхуйс
2
Бакари
24
Верскуерен
18
Де Гузман
16
Китолано
7
Брим
9
Лауритсен
10
Мито
4-1-1-4
12
де Ланж
20
Дейл
6
Амофа
5
Куйперс
4
Крамер
11
Виллумсон
10
Бреум
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
11
Адеканье
24
Льянсана
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
3
Мейсен
10
Мито
5
5
10
Мито
18
Де Гузман
24
Клемент
24
Клемент
18
Де Гузман
5
ван дер Куст
4
4
5
ван дер Куст
9
Лауритсен
14
14
9
Лауритсен
10
Бреум
20
20
10
Бреум
8
Линтхорст
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
11
Адеканье
23
Тибо
23
Тибо
11
Адеканье
Остались в запасе
Спарта
Гоу Эхед Иглс
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
19
Силла Соу
ЛВ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
12
Sergi Rosanas
ЦЗ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
19
Силла Соу
ЛВ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Спарта - Гоу Эхед Иглс
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
510
363
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.51
1.32
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Хет Кастеел
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