Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 11 ноября 2023
РКС Ваалвейк
11.11.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
0 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
30'
В. Тор Виллумсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
89'
Замена
Г. Наубер
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. Клеонис
89'
74'
Замена
Я. Бреум
️️️️
Б. Адеканье
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Г. Ремерато
74'
73'
Замена
С. Соу
️️️️
В. Эдвардсен
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Ф. Стеванович
71'
Замена
Д. Мин
️️️️
К. Локеса
71'
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Ф. Ромменс
Желтая карточка
А. Мейерс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
33
Рувен Нимейер
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
4-3-2-1
1
Вессен
2
Леливелд
14
Мейерс
33
ван ден Бейс
3
Гаари
80
Ремерато
5
Локеса
5
Укили
10
Стеванович
10
Клеонис
29
Крамер
4-1-2-3
12
де Ланж
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
6
Амофа
11
Виллумсон
88
Ромменс
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
11
Адеканье
8
Линтхорст
10
Клеонис
11
Баккали
11
Баккали
10
Клеонис
5
Локеса
9
Мин
9
Мин
5
Локеса
10
Стеванович
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Стеванович
80
Ремерато
33
Нимейер
33
Нимейер
80
Ремерато
11
Адеканье
10
Бреум
10
Бреум
11
Адеканье
20
Эдвардсен
3
Наубер
3
Наубер
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
16
Эдвардсен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча РКС Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
Все
РКС Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+