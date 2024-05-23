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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гоу Эхед Иглс
НЕК - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 23 мая 2024
НЕК
23.05.2024, четверг, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
57'
К. Сано
77'
F. Stokkers
86'
Ф. Ромменс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол НЕК - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
К. Сано
90'
+3
Желтая карточка
Л. Шоне
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Я. Бреум
86'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ромменс
Замена
Л. Шоне
️️️️
М. Худемакерс
86'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
Б. Перейра
86'
83'
Замена
Б. Тибо
️️️️
С. Тенгстедт
77'
ГОЛ! 1:1!
F. Stokkers
Замена
С. Соу
️️️️
К. Огава
73'
Замена
Ю. Бас
️️️️
Р. Гонсалес
73'
70'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Б. Адеканье
63'
Желтая карточка
В. Эдвардсен
ГОЛ! 1:0!
К. Сано
Пас отдал
Р. Гонсалес
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
19
Силла Соу
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Kas De Wit
ЦП
17
Нилс Россен
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
4-1-3-2
24
Силлессен
2
Росс
17
Нуйтинк
24
Вердонк
18
Перейра
4
Худемакерс
6
Пропер
9
Чери
24
Сано
9
Огава
10
Гонсалес
4-2-4
12
де Ланж
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
3
Наубер
88
Ромменс
10
Бреум
16
Эдвардсен
10
Тенгстедт
11
Адеканье
8
Линтхорст
10
Гонсалес
15
Бас
15
Бас
10
Гонсалес
4
Худемакерс
20
Шоне
20
Шоне
4
Худемакерс
9
Огава
19
Соу
19
Соу
9
Огава
18
Перейра
7
Ларсен
7
Ларсен
18
Перейра
10
Бреум
5
Джеймс
5
Джеймс
10
Бреум
11
Адеканье
27
27
11
Адеканье
10
Тенгстедт
23
Тибо
23
Тибо
10
Тенгстедт
Остались в запасе
НЕК
Гоу Эхед Иглс
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
17
Нилс Россен
АП
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
17
Нилс Россен
АП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча НЕК - Гоу Эхед Иглс
2
1
Всего ударов по воротам
14
25
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
7
6
Количество передач
423
486
Сейвы
6
0
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
6
12
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
Новости команд
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