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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - НЕК
Гоу Эхед Иглс - НЕК: обзор матча 28 января 2024
Гоу Эхед Иглс
28.01.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
2 : 2
Завершен
НЕК
74'
Б. Куйперс
88'
В. Эдвардсен (П)
45+4'
М. Маттссон (П)
83'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - НЕК
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Сандлер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Эдвардсен
88'
83'
ГОЛ! 1:2!
Т. Чери
Пас отдал
К. Сано
80'
Желтая карточка
Я. Силлессен
Замена
С. Соу
️️️️
Э. Льянсана
80'
Замена
Я. Бреум
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
80'
ГОЛ! 1:1!
Б. Куйперс
Пас отдал
Б. Адеканье
74'
70'
Замена
Т. Чери
️️️️
С. Хансен
Замена
Б. Тибо
️️️️
Г. Наубер
64'
Желтая карточка
Б. Куйперс
45'
+5
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Маттссон
45'
Желтая карточка
Б. ван Рой
Желтая карточка
Й. Крамер
41'
34'
Желтая карточка
К. Вердонк
Замена
X. Blomme
️️️️
Э. Линтхорст
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
19
Силла Соу
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
23
Батен Тибо
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
4-1-1-4
12
де Ланж
5
Куйперс
4
Крамер
3
Наубер
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
24
Льянсана
11
Адеканье
4-1-2-1-2
24
Силлессен
28
ван Рой
17
Нуйтинк
24
Вердонк
3
Сандлер
4
Худемакерс
6
Пропер
24
Сано
8
Маттссон
9
Огава
22
Хансен
8
Линтхорст
20
20
8
Линтхорст
24
Льянсана
19
Соу
19
Соу
24
Льянсана
20
Эдвардсен
10
Бреум
10
Бреум
20
Эдвардсен
3
Наубер
23
Тибо
23
Тибо
3
Наубер
22
Хансен
9
Чери
9
Чери
22
Хансен
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
НЕК
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - НЕК
2
4
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
374
439
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.13
2.8
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Ingmar Oostrom, Netherlands
Стадион:
Аделааршорст
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