Исаак Нуху - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Нуху
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|171
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Нуху
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Брюгге
|4:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2024
|63' - 90'
|Эйпен
|0:1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|31.01.2024
|1' - 90'
|Шарлеруа
|1:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|28.01.2024
|1' - 67'
|Эйпен
|1:0
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 22 тур
|21.01.2024
|1' - 83'
|Моленбек
|0:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|24
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Эйпен (Эйпен)
|04.02.2024
|63' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Мехелен (Мехелен)
|31.01.2024
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|28.01.2024
|1' -67'
|Эйпен (Эйпен)
|1:0
|Антверпен (Антверпен)
|21.01.2024
|1' -83'
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|26.12.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:0
|Эйпен (Эйпен)
|23.12.2023
|1' -63'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|54'
|15.12.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|10.12.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Генк (Генк)
|02.12.2023
|1' -87'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|25.11.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|11.11.2023
|1' -68'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Моленбек (Моленбек)
|30'
|03.11.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|28.10.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|20.10.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:1
|Эйпен (Эйпен)
|08.10.2023
|1' -75'
|Антверпен (Антверпен)
|4:1
|Эйпен (Эйпен)
|11'
|30.09.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|38'
|24.09.2023
|1' -80'
|Гент (Гент)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.09.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Стандард (Льеж)
|02.09.2023
|1' -72'
|Мехелен (Мехелен)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|20.08.2023
|1' -72'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Эйпен (Эйпен)
|55'
|13.08.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:5
|Брюгге (Брюгге)
|05.08.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|33'
|29.07.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)