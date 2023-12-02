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    Исаак Нуху - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Исаак
    Фамилия Нуху
    Команда Эйпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 2001 (22 года)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Брюгге 4:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2024 63' - 90' Эйпен 0:1 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    31.01.2024 1' - 90' Шарлеруа 1:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    28.01.2024 1' - 67' Эйпен 1:0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 22 тур
    21.01.2024 1' - 83' Моленбек 0:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйпен 24 4 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 1' -90' Брюгге (Брюгге) 4:0 Эйпен (Эйпен)
    04.02.2024 63' -90' Эйпен (Эйпен) 0:1 Мехелен (Мехелен)
    31.01.2024 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Эйпен (Эйпен)
    28.01.2024 1' -67' Эйпен (Эйпен) 1:0 Антверпен (Антверпен)
    21.01.2024 1' -83' Моленбек (Моленбек) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    26.12.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:0 Эйпен (Эйпен)
    23.12.2023 1' -63' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    54'
    15.12.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    10.12.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Генк (Генк)
    02.12.2023 1' -87' Эйпен (Эйпен) 1:1 Кортрейк (Кортрейк)
    25.11.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    11.11.2023 1' -68' Эйпен (Эйпен) 1:3 Моленбек (Моленбек)
    30'
    03.11.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    28.10.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    20.10.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:1 Эйпен (Эйпен)
    08.10.2023 1' -75' Антверпен (Антверпен) 4:1 Эйпен (Эйпен)
    11'
    30.09.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    38'
    24.09.2023 1' -80' Гент (Гент) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    17.09.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Стандард (Льеж)
    02.09.2023 1' -72' Мехелен (Мехелен) 1:0 Эйпен (Эйпен)
    20.08.2023 1' -72' Кортрейк (Кортрейк) 1:2 Эйпен (Эйпен)
    55'
    13.08.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:5 Брюгге (Брюгге)
    05.08.2023 1' -90' Генк (Генк) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    33'
    29.07.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:2 Вестерло (Вестерло)
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