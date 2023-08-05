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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Эйпен
Генк - Эйпен: обзор матча 05 августа 2023
Генк
05.08.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Эйпен
1'
Р. Чарльз-Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Эйпен
90'
+2
Замена
Я. Крал
️️️️
И. Нуху
Замена
М. Галарса
️️️️
П. Грошовски
76'
Замена
Л. Ойен
️️️️
А. Уаттара
76'
75'
Желтая карточка
А. Нурудин
74'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Р. Чарльз-Кук
Замена
Д. Муньос
️️️️
А. Пресиадо
61'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Й. Сор
61'
Желтая карточка
М. МакКензи
50'
33'
Желтая карточка
И. Нуху
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Г. Магне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
32
Wassim Zaatout
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
4-1-2-3
26
Вандевордт
3
Артеага
15
Садик
3
МакКензи
23
Пресиадо
32
Уаттара
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
11
Сор
3-3-3-1
33
Нурудин
35
Ламберт
2
28
15
Магне
6
Байе
3
Дэвидсон
77
Чарльз-Кук
24
Деом
26
Пальссон
7
Нуху
23
Пресиадо
27
Муньос
27
Муньос
23
Пресиадо
17
Грошовски
5
Галарса
5
Галарса
17
Грошовски
32
Уаттара
11
Ойен
11
Ойен
32
Уаттара
11
Сор
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Сор
7
Нуху
21
Крал
21
Крал
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
77
Чарльз-Кук
Остались в запасе
Генк
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Леннарт Мозер
ВР
32
Wassim Zaatout
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
32
Wassim Zaatout
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Генк - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
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