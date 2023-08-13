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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Брюгге
Эйпен - Брюгге: обзор матча 13 августа 2023
Эйпен
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
0 : 5
Завершен
Брюгге
5'
А. Сков Ольсен (П)
17'
Ф. Зинкернагель
28'
Т. Бьюкенан
62'
А. Сков Ольсен
66'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Брюгге
90'
+1
Желтая карточка
Р. Яремчук
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Y. Van Genechten
85'
70'
Замена
М. Скурась
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
T. Alloh
️️️️
Б. Байе
69'
66'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Х. Ванакен
65'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
И. Тиаго
65'
Замена
К. Нильсен
️️️️
У. Ветлесен
62'
ГОЛ! 0:4!
А. Сков Ольсен
58'
Желтая карточка
Б. Мехеле
28'
ГОЛ! 0:3!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
М. Де Куйпер
17'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
Х. Ванакен
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Сков Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
22
Михал Скурась
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
3-3-3-2
28
2
35
Ламберт
3
Дэвидсон
6
Байе
15
Магне
26
Пальссон
77
Чарльз-Кук
24
Деом
7
Нуху
44
Слонина
2-1-3-3-1
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
20
Ванакен
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
11
Зинкернагель
9
Тиаго
6
Байе
29
29
6
Байе
2
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
2
11
Зинкернагель
22
Скурась
22
Скурась
11
Зинкернагель
9
Тиаго
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Тиаго
10
Ветлесен
94
Нильсен
94
Нильсен
10
Ветлесен
Остались в запасе
Эйпен
Брюгге
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
29
Нордин Жекерс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
18
Amadou Keita
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Эйпен - Брюгге
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
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