Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петр Вашек - статистика

Завершил карьеру
9 апреля 1979 (47)
#18 | Вратарь
190 см | 87 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
13
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
04.04.2014
Томь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Томь
1 : 3
30.03.2014
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0 : 1
22.03.2014
Томь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Томь
1 : 1
17.03.2014
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2 : 0
08.12.2013
Томь
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0 : 2
02.12.2013
Томь
1' - 90'
76'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0 : 1
23.11.2013
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
2 : 0
09.11.2013
Локомотив
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1 : 0
02.11.2013
Томь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0 : 0
26.10.2013
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
4 : 0
19.10.2013
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Спартак
2 : 1
01.09.2013
Томь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Томь
1 : 2
24.08.2013
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
1 : 0
18.08.2013
Томь
1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Томь
1 : 2
03.08.2013
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
16.07.2013
Томь
Был в запасе
Главные новости
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
6
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
7
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
2
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
4
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+