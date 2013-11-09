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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Локомотив
Томь - Локомотив: обзор матча 09 ноября 2013
Томь
09.11.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
4'
Е. Башкиров
38'
П. Игнатович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Локомотив
89'
Желтая карточка
Я. Тигорев
Замена
А. Пинтер
️️️️
П. Голышев
87'
84'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Самедов
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Ж. Миланов
82'
Замена
М. Астафьев
️️️️
К. Панченко
77'
62'
Замена
М. Буссуфа
️️️️
М. Григорьев
50'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
46'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Ф. Кайседо
43'
Вторая желтая
Д. Тарасов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Игнатович
38'
29'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Ж. Миланов
25'
ГОЛ! 1:0!
Е. Башкиров
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
29
Павел Игнатович
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
10
Фелипе Кайседо
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
4-2-3-1
18
Вашек
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
44
Башкиров
6
Мурешан
97
Портнягин
72
Голышев
29
Игнатович
8
Панченко
4-2-3-1
31
Абаев
49
Шишкин
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
19
Диарра
19
Самедов
10
Кайседо
10
Григорьев
14
Н'Дойе
21
Миланов
43
Терентьев
43
Терентьев
21
Миланов
72
Голышев
77
Пинтер
77
Пинтер
72
Голышев
8
Панченко
4
Астафьев
4
Астафьев
8
Панченко
10
Кайседо
28
Тигорев
28
Тигорев
10
Кайседо
10
Григорьев
11
Буссуфа
11
Буссуфа
10
Григорьев
19
Самедов
59
Миранчук
59
Миранчук
19
Самедов
Остались в запасе
Томь
Локомотив
25
Илья Чебану
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Статистика матча Томь - Локомотив
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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