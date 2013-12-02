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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Томь
Анжи - Томь: обзор матча 02 декабря 2013
Анжи
02.12.2013, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Томь
42'
К. Панченко
74'
М. Комков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Томь
84'
Замена
А. Черевко
️️️️
Я. Голенда
78'
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Игнатович
76'
Желтая карточка
П. Вашек
74'
ГОЛ! 0:2!
М. Комков
Пас отдал
П. Игнатович
Замена
А. Гатагов
️️️️
Н. Бурмистров
73'
72'
Замена
М. Комков
️️️️
К. Панченко
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Разак
69'
58'
Желтая карточка
Е. Башкиров
Желтая карточка
И. Максимов
54'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
10'
Желтая карточка
Г. Мурешан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
78
Илья Максимов
ПВ
29
Абдул Разак
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
29
Павел Игнатович
ПВ
16
Ян Голенда
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-3-3-1
41
Кержаков
8
Аделейе
24
Епуряну
4
Эвертон
88
Григалава
8
Жусилей
38
Ещенко
18
Бурмистров
10
Ахмедов
78
Максимов
29
Разак
4-2-3-1
18
Вашек
21
Миланов
19
Салата
44
Рыков
26
Бордачев
44
Башкиров
6
Мурешан
29
Игнатович
8
Панченко
97
Портнягин
16
Голенда
18
Бурмистров
9
Гатагов
9
Гатагов
18
Бурмистров
29
Разак
28
Сердеров
28
Сердеров
29
Разак
8
Панченко
10
Комков
10
Комков
8
Панченко
29
Игнатович
32
Баженов
32
Баженов
29
Игнатович
16
Голенда
26
Черевко
26
Черевко
16
Голенда
Остались в запасе
Анжи
Томь
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Статистика матча Анжи - Томь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:45 (прямая)
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