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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Краснодар
Томь - Краснодар: обзор матча 17 марта 2014
Томь
17.03.2014, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
60'
К. Панченко
88'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Краснодар
Желтая карточка
Ж. Миланов
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Пас отдал
Н. Комличенко
Замена
А. Черевко
️️️️
П. Игнатович
84'
80'
Замена
С. Петров
️️️️
М. Абреу
80'
Замена
А. Померко
️️️️
Ю. Газинский
Замена
П. Голышев
️️️️
К. Панченко
76'
74'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Ари
Замена
И. Портнягин
️️️️
П. Нехайчик
71'
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
29
Павел Игнатович
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Жоаозиньо
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Томь
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-2-1-1
18
Вашек
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
6
Мурешан
44
Башкиров
33
Нехайчик
29
Игнатович
8
Панченко
16
Голенда
4-3-1-2
88
Синицын
14
Мартынович
4
Гранквист
55
Енджейчик
17
Калешин
26
Абреу
10
Мамаев
18
Газинский
22
Жоаозиньо
39
Ари
14
Вандерсон
29
Игнатович
26
Черевко
26
Черевко
29
Игнатович
33
Нехайчик
97
Портнягин
97
Портнягин
33
Нехайчик
8
Панченко
72
Голышев
72
Голышев
8
Панченко
26
Абреу
98
Петров
98
Петров
26
Абреу
18
Газинский
20
Померко
20
Померко
18
Газинский
39
Ари
27
Комличенко
27
Комличенко
39
Ари
Остались в запасе
Томь
Краснодар
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Томь - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:15 (прямая)
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