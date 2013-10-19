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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Томь
Краснодар - Томь: обзор матча 19 октября 2013
Краснодар
19.10.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Томь
4'
П. Мамаев
54'
Ю. Газинский
71'
Жоаозиньо
72'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Томь
85'
Желтая карточка
П. Голышев
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Ари
79'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Жоаозиньо
75'
73'
Замена
А. Черевко
️️️️
М. Астафьев
ГОЛ! 4:0!
Ари
Пас отдал
Вандерсон
72'
ГОЛ! 3:0!
Жоаозиньо
71'
68'
Замена
Я. Голенда
️️️️
К. Панченко
Замена
Н. Тубич
️️️️
А. Гранквист
65'
Травма
А. Гранквист
64'
55'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
М. Комков
ГОЛ! 2:0!
Ю. Газинский
Пас отдал
Ари
54'
Желтая карточка
А. Мартынович
49'
19'
Желтая карточка
В. Кисенков
ГОЛ! 1:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Ари
4'
Желтая карточка
А. Гранквист
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЛП
72
Павел Голышев
ЦП
15
Владимир Кисенков
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
4-3-1-2
1
Фильцов
33
Анджелкович
4
Гранквист
14
Мартынович
17
Калешин
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
4-5-1
25
Чебану
21
Миланов
44
Рыков
25
Йиранек
26
Бордачев
10
Комков
4
Астафьев
72
Голышев
15
Кисенков
8
Панченко
97
Портнягин
4
Гранквист
4
Тубич
4
Тубич
4
Гранквист
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
39
Ари
22
Гоу
22
Гоу
39
Ари
10
Комков
44
Башкиров
44
Башкиров
10
Комков
8
Панченко
16
Голенда
16
Голенда
8
Панченко
4
Астафьев
26
Черевко
26
Черевко
4
Астафьев
Остались в запасе
Краснодар
Томь
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
12
Арби Межиев
ВР
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Краснодар - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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