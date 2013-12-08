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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Томь
Ахмат - Томь: обзор матча 08 декабря 2013
Ахмат
08.12.2013, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Томь
19'
Ж. Бокила
90+3'
Аилтон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Томь
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Аилтон
90'
+3
90'
+1
Красная карточка
П. Вашек
Замена
Адилсон
️️️️
М. Рыбус
86'
82'
Замена
А. Черевко
️️️️
П. Игнатович
Замена
Кану
️️️️
Ж. Бокила
81'
78'
Замена
М. Комков
️️️️
Я. Голенда
71'
Вторая желтая
В. Кисенков
Желтая карточка
Ж. Бокила
68'
66'
Желтая карточка
П. Игнатович
64'
Желтая карточка
К. Салата
53'
Желтая карточка
В. Рыков
45'
Желтая карточка
М. Бордачев
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
29'
25'
Замена
М. Астафьев
️️️️
И. Портнягин
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бокила
Пас отдал
М. Рыбус
19'
10'
Желтая карточка
В. Кисенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Жереми Бокила
АП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
97
Игорь Портнягин
ЛВ
15
Владимир Кисенков
ОП
8
Сергей Омельянчук
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
29
Павел Игнатович
ПВ
16
Ян Голенда
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Адилсон
ОП
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Томь
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
5
Феррейра
30
Кудряшов
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
18
Бокила
10
Лебеденко
9
Аилтон
4-2-3-1
18
Вашек
21
Миланов
19
Салата
44
Рыков
26
Бордачев
15
Кисенков
8
Омельянчук
29
Игнатович
8
Панченко
97
Портнягин
16
Голенда
31
Рыбус
21
Адилсон
21
Адилсон
31
Рыбус
18
Бокила
10
Кану
10
Кану
18
Бокила
16
Голенда
10
Комков
10
Комков
16
Голенда
97
Портнягин
4
Астафьев
4
Астафьев
97
Портнягин
29
Игнатович
26
Черевко
26
Черевко
29
Игнатович
Остались в запасе
Ахмат
Томь
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
12
Арби Межиев
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Томь
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:15 (прямая)
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