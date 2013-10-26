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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ахмат
Томь - Ахмат: обзор матча 26 октября 2013
Томь
26.10.2013, суббота, 12:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ахмат
Желтая карточка
П. Игнатович
82'
79'
Замена
Маурисио
️️️️
Ж. Лежар
79'
Замена
М. Коморовски
️️️️
И. Айссати
75'
Вторая желтая
Ф. Кудряшов
Замена
П. Игнатович
️️️️
В. Сорокин
68'
62'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
Замена
К. Панченко
️️️️
Я. Голенда
46'
Желтая карточка
Ж. Миланов
44'
20'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Олег Иванов
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
30
Жонатан Лежар
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Томь
12
Арби Межиев
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-3-2
18
Вашек
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
6
Мурешан
15
Кисенков
72
Голышев
15
Сорокин
97
Портнягин
16
Голенда
4-2-1-1-2
31
Годзюр
40
Уциев
40
Ояла
15
Радьков
30
Кудряшов
19
Иванов
22
Пирис
14
Айссати
30
Лежар
10
Лебеденко
9
Аилтон
15
Сорокин
29
Игнатович
29
Игнатович
15
Сорокин
16
Голенда
8
Панченко
8
Панченко
16
Голенда
14
Айссати
24
Коморовски
24
Коморовски
14
Айссати
30
Лежар
8
Маурисио
8
Маурисио
30
Лежар
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
Остались в запасе
Томь
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Томь - Ахмат
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:10 (прямая)
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