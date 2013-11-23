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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Рубин
Томь - Рубин: обзор матча 23 ноября 2013
Томь
23.11.2013, суббота, 12:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
80'
С. Кисляк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Рубин
90'
+5
Желтая карточка
С. Азмун
90'
+3
Замена
С. Кверквелия
️️️️
Р. Еременко
90'
+2
Желтая карточка
С. Кисляк
Замена
А. Пинтер
️️️️
Е. Башкиров
88'
Замена
Н. Баженов
️️️️
К. Панченко
88'
86'
Желтая карточка
Д. Торбинский
Замена
М. Астафьев
️️️️
П. Игнатович
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
С. Кисляк
Желтая карточка
Г. Мурешан
78'
74'
Желтая карточка
С. Навас
63'
Желтая карточка
Р. Еременко
Красная карточка
П. Голышев
63'
60'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Мухаметшин
51'
Желтая карточка
К. Мавинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
29
Павел Игнатович
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Томь
25
Илья Чебану
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Алишер Джалилов
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-3-1
18
Вашек
26
Бордачев
25
Йиранек
44
Рыков
21
Миланов
6
Мурешан
44
Башкиров
8
Панченко
72
Голышев
29
Игнатович
16
Голенда
3-3-3-1
1
Рыжиков
17
Мавинга
5
Маркано
44
Навас
15
Кисляк
10
Натхо
55
Кулик
6
Торбинский
7
Рязанцев
26
Еременко
23
Мухаметшин
44
Башкиров
77
Пинтер
77
Пинтер
44
Башкиров
29
Игнатович
4
Астафьев
4
Астафьев
29
Игнатович
8
Панченко
32
Баженов
32
Баженов
8
Панченко
26
Еременко
4
Кверквелия
4
Кверквелия
26
Еременко
23
Мухаметшин
20
Азмун
20
Азмун
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Томь
Рубин
25
Илья Чебану
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
31
Алексей Березин
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Томь - Рубин
1
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:15 (прямая)
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