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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Урал
Томь - Урал: обзор матча 03 августа 2013
Томь
03.08.2013, суббота, 17:20
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Урал
19'
И. Портнягин (П)
2'
Д. Тумасян
25'
А. Саркисов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Урал
87'
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Саркисов
74'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
С. Сердеров
Замена
Е. Сидоренко
️️️️
П. Игнатович
60'
Замена
Н. Баженов
️️️️
Г. Мурешан
60'
38'
Пенальти не реализован!
С. Гогниев
Желтая карточка
В. Рыков
37'
35'
Желтая карточка
Д. Тумасян
25'
ГОЛ! 1:2!
А. Саркисов
Пас отдал
С. Сердеров
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Портнягин
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тумасян
Пас отдал
Г. Асеведо
Желтая карточка
С. Омельянчук
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
40
Младен Божович
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛВ
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Сергей Омельянчук
(К)
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
72
Павел Голышев
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
28
Сердер Сердеров
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Артур Саркисов
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Томь
25
Илья Чебану
ВР
18
Петр Вашек
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
22
Игорь Кот
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-3-1
40
Божович
2
Аравин
44
Рыков
19
Салата
21
Миланов
6
Мурешан
8
Омельянчук
29
Игнатович
8
Панченко
72
Голышев
97
Портнягин
4-1-1-3-1
1
Помазан
20
Чухлей
16
Вьештица
34
Тумасян
7
Данцев
25
Бочков
30
Асеведо
11
Саркисов
21
Ерохин
28
Сердеров
2
Гогниев
6
Мурешан
32
Баженов
32
Баженов
6
Мурешан
29
Игнатович
33
Сидоренко
33
Сидоренко
29
Игнатович
11
Саркисов
13
Щаницин
13
Щаницин
11
Саркисов
28
Сердеров
10
Манучарян
10
Манучарян
28
Сердеров
Остались в запасе
Томь
Урал
25
Илья Чебану
ВР
18
Петр Вашек
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
1
Алексей Солосин
ВР
22
Игорь Кот
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
18
Петр Вашек
ВР
22
Пламен Николов
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
22
Игорь Кот
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Томь - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Алексей Лунёв (Новосибирск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:40 (в записи)
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