Aref Al-Haj - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Aref Al-Haj
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Aref Al-Haj
|Команда
|Аль-Файсалы
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|Был в запасе
|Саудовская Аравия
|1:2
|Иордания
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|1' - 90'
|Иордания
|3:0
|Таджикистан
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иордания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|Был в запасе
|Саудовская Аравия
|1:2
|Иордания
|06.06.2024
|1' -90'
|Иордания
|3:0
|Таджикистан