Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крейг Морган - статистика

Завершил карьеру
16 июня 1985 (41)
#20 | Защитник
188 см | 83 кг
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
07.05.2017
Лидс
1' - 57'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 0
29.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
22.04.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Брайтон
2 : 1
17.04.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.04.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
08.04.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.04.2017
Уиган Атлетик
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
18.03.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
21.01.2017
Брентфорд
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бертон Альбион
0 : 2
14.01.2017
Уиган Атлетик
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
14.12.2016
Ньюкасл
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.12.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.12.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Барнсли
0 : 0
19.11.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
05.11.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
29.10.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.10.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2016
Уиган Атлетик
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
15.10.2016
Бертон Альбион
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
27.08.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
20.08.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
16.08.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.08.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
2 : 1
06.08.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
27'
Главные новости
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
1
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
6
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+