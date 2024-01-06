Bae Jun-Ho - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Bae Jun-Ho
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Bae Jun-Ho
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.06.2024
|90' - 90'
|Южная Корея
|1:0
|Китай
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 6 тур
|06.06.2024
|70' - 90'
|Сингапур
|0:7
|Южная Корея
|Отборочные матчи к ЧМ. Азия, Второй этап, 5 тур
|79'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|48'