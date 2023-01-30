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Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
0
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
0
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Последние матчи
Все
Шеффилд Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити

Шеффилд Юнайтед - Сток Сити: онлайн-трансляция 26 октября 2024

Шеффилд Юнайтед
26.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
- : -
Не начался
Сток Сити
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Сток Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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