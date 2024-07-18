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Люк Уилкшир
Новости
Люк Уилкшир - новости
Завершил карьеру
2 октября 1981 (45), Вуллонгонг
#26 | Защитник
176 см | 72 кг
Австралия | Англия
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Трансферы
Публикации
Экс-динамовец Уилкшир рассказал, чем любит закусывать водку
5 ноября
15
Уилкшир: «Не желаю Станковичу успехов в «Спартаке»
2024.07.18 21:29
13
Уилкшир: «На месте «Спартака» предложил бы Абаскалю контракт на десять лет»
2023.12.10 12:48
8
41-летний Уилкшир готов вернуться в «Динамо»: «Могу прийти на помощь»
2023.05.04 15:38
Уилкшир ответил, обидели ли его слова Кокорина
2023.04.26 21:04
1
Силкин не считает Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо»: «Дыры затыкали»
2023.04.25 20:59
2
Уилкшир жестко ответил Кокорину, который не считает его легендой «Динамо»
2023.04.25 11:59
5
Фернандес назвал двух лучших игроков «Динамо», которых он застал в клубе за восемь лет
2023.02.17 12:29
Уилкшир: «Иногда русским себя ощущаю больше, чем австралийцем»
2022.11.30 11:38
1
«Жду предложения». Уилкшир назвал «Динамо» лучшим клубом мира
2022.11.09 23:38
2
Уилкшир: «Маловероятно, что Кокорин вернется в сборную России»
2022.09.21 21:03
Уилкшир: «Сборная России могла бы претендовать на победу в Кубке Азии»
2022.03.29 10:09
6
Уилкшир: «Если «Динамо» сохранит такую игру после паузы, точно сможет бороться за чемпионство»
2021.12.31 11:44
4
Уилкшир: «Динамо» — фантастический клуб. Захаряну должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать»
2021.12.07 11:54
20
Уилкшир обратился к болельщикам московского «Динамо»
2017.10.04 01:00
3
Уилкшир: «Попав в московскую пробку, я был готов слететь с катушек»
2017.05.29 08:54
1
Уилкшир не мог предположить, что полюбит Россию
2017.05.29 07:45
Уилкшир: «С первого же дня почувствовал себя в «Динамо» своим»
2017.05.29 06:42
1
Уилкшир: «Как-то во время Нового года пошли на прогулку с бутылкой водки и двумя мандаринами»
2016.12.31 18:22
4
Уилкшир: «Не сомневаюсь, что «Динамо» вернется в РФПЛ»
2016.12.27 13:27
3
Уилкшир: «В Англии чистил бутсы игроков основного состава»
2016.12.27 08:15
5
Уилкшир: «Хочу закончить карьеру в «Динамо»
2016.09.23 15:00
2
Погребняк и Уилкшир остались в запасе «Динамо» на матч с «Тамбовом»
2016.09.03 14:51
1
Орещук: «Как мы ни старались пристроить Погребняка, Павел все варианты забраковывал»
2016.08.31 21:48
12
«Динамо» подписало Уилкшира и Маркелова
2016.08.31 20:20
2
Уилкшир перейдет в «Динамо»
2016.08.30 19:08
7
«Терек» по обоюдному согласию сторон расстался с Уилкширом
2016.08.30 16:26
1
Уилкшир: «Когда впервые увидел Грозный, подумал, что нужно собирать вещи и уезжать»
2016.05.16 18:33
1
Городов: «Уилкшир – игрок с головой»
2016.01.19 10:11
Уилкшир: «Терек» вырос за последнее время»
2016.01.15 11:47
1
1
2
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