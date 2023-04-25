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  • Уилкшир жестко ответил Кокорину, который не считает его легендой «Динамо»

Уилкшир жестко ответил Кокорину, который не считает его легендой «Динамо»

25 апреля 2023, 11:59
5

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который не считает австралийца легендой московского клуба.

Ранее Кокорин негативно высказался об Уилкшире и Матье Вальбуэна: «Меня цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым аплодируют».

«Меня вообще не интересует мнение Кокорина. Оно никак не влияет на мою жизнь. Каждый склонен высказывать свое мнение об этом виде спорта, оно может отличаться, в этом и заключается красота футбола», – сказал Уилкшир.

  • Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й год.
  • Он провел 170 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Кокорин Александр Уилкшир Люк
Комментарии (5)
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SLADE2019
1682413651
Есть конечно же русские ребята, которые многое для Динамо сделали и для всего российского футбола, но это не ты, Кокорин.
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Мортус
1682420256
Люк и Мотя лучшие. А какорин идёт уже лесом. Кто у упыря этого интервью то берёт вообще.
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subbotaspartak
1682424893
Не мое дело, но люк можно и прикрыть
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balam
1682426860
кунгуру нормальный парняга был. а Матье-ваще праздник,одни штрафные чего стоили
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the teacher
1682488568
Да уж, действительно прям ЖЕСТКО ответил ))))
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