Уилкшир жестко ответил Кокорину, который не считает его легендой «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который не считает австралийца легендой московского клуба.

Ранее Кокорин негативно высказался об Уилкшире и Матье Вальбуэна: «Меня цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым аплодируют».

«Меня вообще не интересует мнение Кокорина. Оно никак не влияет на мою жизнь. Каждый склонен высказывать свое мнение об этом виде спорта, оно может отличаться, в этом и заключается красота футбола», – сказал Уилкшир.