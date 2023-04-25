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    • Уилкшир жестко ответил Кокорину, который не считает его легендой «Динамо»

    Уилкшир жестко ответил Кокорину, который не считает его легендой «Динамо»

    Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который не считает австралийца легендой московского клуба.

    Ранее Кокорин негативно высказался об Уилкшире и Матье Вальбуэна: «Меня цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым аплодируют».

    «Меня вообще не интересует мнение Кокорина. Оно никак не влияет на мою жизнь. Каждый склонен высказывать свое мнение об этом виде спорта, оно может отличаться, в этом и заключается красота футбола», – сказал Уилкшир.

    • Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й год.
    • Он провел 170 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1049

      SLADE2019 1 час назад

      Есть конечно же русские ребята, которые многое для Динамо сделали и для всего российского футбола, но это не ты, Кокорин.

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