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Люк Уилкшир
Статистика
Люк Уилкшир - статистика
Завершил карьеру
2 октября 1981 (45), Вуллонгонг
#26 | Защитник
176 см | 72 кг
Австралия | Англия
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Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Тосно
3 : 2
26.10.2016
Динамо
1' - 46'
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