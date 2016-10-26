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    Люк Уилкшир - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Люк
    Фамилия Уилкшир
    Команда Сидней
    Состав Основной
    Родной город Вуллонгонг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 октября 1981 (41 год)
    Рост 176
    Вес 72
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.10.2016 1' -46' Тосно (Тосно) 3:2 Динамо (Москва)
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