Люк Уилкшир - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Уилкшир
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вуллонгонг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|72
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Уилкшир
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вуллонгонг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1981 (41 год)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2016
|1' -46'
|Тосно (Тосно)
|3:2
|Динамо (Москва)