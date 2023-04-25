Силкин не считает Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо»: «Дыры затыкали»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова Александра Кокорина, который не считает Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира легендами «Динамо».

«Не знаю, кто называл легендами Вальбуэна и Уилкшира. Ну какие они легенды? Смеху подобно – они дыры затыкали. Были гораздо более достойные ребята для такого звания», – сказал Силкин.