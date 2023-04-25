Силкин не считает Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо»: «Дыры затыкали»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова Александра Кокорина, который не считает Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира легендами «Динамо».
«Не знаю, кто называл легендами Вальбуэна и Уилкшира. Ну какие они легенды? Смеху подобно – они дыры затыкали. Были гораздо более достойные ребята для такого звания», – сказал Силкин.
- Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й год.
- Он провел 170 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.
- Вальбуэна выступал за московский клуб с августа 2014-го по август 2015 года.
- Француз забил 6 голов и отдал 17 ассистов в 40 матчах за «Динамо».
Источник: «Чемпионат»