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    • Силкин не считает Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо»: «Дыры затыкали»

    Силкин не считает Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо»: «Дыры затыкали»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слова Александра Кокорина, который не считает Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира легендами «Динамо».

    «Не знаю, кто называл легендами Вальбуэна и Уилкшира. Ну какие они легенды? Смеху подобно – они дыры затыкали. Были гораздо более достойные ребята для такого звания», – сказал Силкин.

    • Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014-й и с 2016 по 2017-й год.
    • Он провел 170 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 10 ассистов.
    • Вальбуэна выступал за московский клуб с августа 2014-го по август 2015 года.
    • Француз забил 6 голов и отдал 17 ассистов в 40 матчах за «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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