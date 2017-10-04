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Уилкшир обратился к болельщикам московского «Динамо»

4 октября 2017, 01:00
3

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир обратился к болельщикам московского клуба с просьбой поддержать команду.

Напомним, что на данный момент бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России 15-е место.

«Оставаясь динамовцем, динамовским болельщиком и в то же время поддерживая связь с ребятами и хорошо зная эту команду, хочу обратиться к фанатам «Динамо». Я знаю, как вы переживаете все неудачи клуба, как много выпало на вашу долю. И хочу, чтобы вы знали: в команде и в тренерском штабе нет людей, равнодушных к «Динамо». Вы можете быть недовольными игрой или результатами, но знайте, что тренер и игроки выкладываются на 100%, чтобы «Динамо» поднималось в турнирной таблице. Я ручаюсь за это, потому что продолжаю общаться с парнями и вижу, что они, как и болельщики, всем сердцем переживают эту ситуацию.

Я провел в «Динамо» много лет, у меня всегда были теплые отношения с болельщиками, но такого единства команды и фанатов, как в прошлом сезоне, не припоминаю никогда прежде. Надо оставаться вместе! Ни в коем случае не обижаться друг на друга. Только вместе преодолеть этот трудный период. Понимаю, что исходя из результатов, болельщикам может показаться, что игроки недостаточно выкладываются, не бьются за «Динамо». Бьются и будут биться! Вспомните, даже в ФНЛ были периоды, которые надо было преодолеть. И команда справилась! Был камбэк со «Спартаком» — это тоже пример того, как парни бьются за «Динамо». Проблемы клуба последних лет не были связаны с равнодушием.

Я так же не равнодушен к «Динамо», как и вы, и мне особенно обидно, что команда и болельщики теряют взаимопонимание. Я очень сожалею, что сейчас не в «Динамо», не в России, но я знаю тех ребят, что сейчас в «Динамо», они мне как братья и я готов поручиться за них перед фанатами – они хотят и будут биться за клуб, что бы ни происходило. И им нужна ваша поддержка, такая же мощная, которой она была все последнее время», — приводит слова Уилкшира Fcdin.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Уилкшир Люк
Комментарии (3)
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alex1951
1507093522
Красиво сказал... Странно другое,что этот призыв исходит не от действующих игроков. А посему ,это послание мог бы адресовать игрокам, за болелами никогда еще дело не вставало!
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FanatSerj
1507098478
Эххххх Люк, прям слезу выбил чертяка. Куда же мы денемся, больше 2-х десятков лет болеем за Динамо и еще по болеем.
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alexivanof197
1507101284
терпения болельщикам Динамо,они не виноваты в раздрягах руководства
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