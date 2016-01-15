Уилкшир: «Терек» вырос за последнее время»

Защитник «Терека» Люк Уилкшир считает, что у его команды есть шансы попасть в еврокубки.

«Команда отлично провела первую часть сезона, но без хорошей второй половины это все будет не важно. Команда находится на хорошей позиции, и нужно сохранить эту хорошую форму, уровень игры, потому что одно дело — добраться до него, а совсем другое — на нем остаться.



Я думаю, что команда выросла за последнее время, и сейчас нужно стабилизировать игру. Это непростая задача, но я уверен, что у команды достаточный уровень, чтобы бороться за места в еврокубках», – сказал Уилкшир.