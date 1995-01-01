Уилкшир: «Динамо» — фантастический клуб. Захаряну должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать»

Не всё зависит от Захаряна, даже тогда, когда он захочет уйти из
команды, а практически всё зависит от клуба Динамо, в том числе
и его переход в любой другой клуб, пока действует его контракт.
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о полузащитнике столичного клуба Арсене Захаряне.
— Если по окончании сезона Захаряну поступит интересное предложение из Европы, нужно соглашаться? Или стоит обождать еще сезон-другой?
— Это очень индивидуальная история. Все зависит от того, хочет ли сам Арсен уезжать в Европу. Надо понимать, что «Динамо» — фантастический клуб и должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать.
— «Динамо» с Захаряном и без — разные команды? Или Шварц смог бы без проблем его заменить?
— Команда никогда не зависит только от одного игрока. Такие футболисты, как Захарян, дают определенное преимущество на поле, это бесспорно, но все не вращается только вокруг одного человека.
Верю, что если у Захаряна возникнет желание уйти, в клубе его смогут заменить безболезненно для прогресса всей команды.
- 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
Воронин: «Захарян еще сырой для «Барселоны»