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    Уилкшир: «Динамо» — фантастический клуб. Захаряну должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать»

    Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о полузащитнике столичного клуба Арсене Захаряне.

    — Если по окончании сезона Захаряну поступит интересное предложение из Европы, нужно соглашаться? Или стоит обождать еще сезон-другой?

    — Это очень индивидуальная история. Все зависит от того, хочет ли сам Арсен уезжать в Европу. Надо понимать, что «Динамо» — фантастический клуб и должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать.

    — «Динамо» с Захаряном и без — разные команды? Или Шварц смог бы без проблем его заменить?

    — Команда никогда не зависит только от одного игрока. Такие футболисты, как Захарян, дают определенное преимущество на поле, это бесспорно, но все не вращается только вокруг одного человека.

    Верю, что если у Захаряна возникнет желание уйти, в клубе его смогут заменить безболезненно для прогресса всей команды.

    • 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +23234

      vladimir-7 1 час назад

      Не всё зависит от Захаряна, даже тогда, когда он захочет уйти из
      команды, а практически всё зависит от клуба Динамо, в том числе
      и его переход в любой другой клуб, пока действует его контракт.

      0
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      Рейтинг: +637

      Борисыч1 > vladimir-7 57 минут назад

      Почему? Практически от Динамо ничего не зависит. Обозначена лишь невозможность перехода в клубы РПЛ. А для импорта - назначена сумма отступных. Всё остальное - переход состоится по мановению пальца Захаряна в любой момент.

      1
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      Рейтинг: +637

      Борисыч1 1 час назад

      Люк! Люк! Люк!!!

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