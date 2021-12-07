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  • Уилкшир: «Динамо» — фантастический клуб. Захаряну должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать»

Уилкшир: «Динамо» — фантастический клуб. Захаряну должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать»

7 декабря 2021, 11:54
20

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о полузащитнике столичного клуба Арсене Захаряне.

— Если по окончании сезона Захаряну поступит интересное предложение из Европы, нужно соглашаться? Или стоит обождать еще сезон-другой?

— Это очень индивидуальная история. Все зависит от того, хочет ли сам Арсен уезжать в Европу. Надо понимать, что «Динамо» — фантастический клуб и должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать.

— «Динамо» с Захаряном и без — разные команды? Или Шварц смог бы без проблем его заменить?

— Команда никогда не зависит только от одного игрока. Такие футболисты, как Захарян, дают определенное преимущество на поле, это бесспорно, но все не вращается только вокруг одного человека.

Верю, что если у Захаряна возникнет желание уйти, в клубе его смогут заменить безболезненно для прогресса всей команды.

  • 18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

Воронин: «Захарян еще сырой для «Барселоны»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Уилкшир Люк Захарян Арсен
Комментарии (20)
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Борисыч1
1638867452
Люк! Люк! Люк!!!
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vladimir-7
1638868493
Не всё зависит от Захаряна, даже тогда, когда он захочет уйти из команды, а практически всё зависит от клуба Динамо, в том числе и его переход в любой другой клуб, пока действует его контракт.
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FanatSerj
1638878513
Много Захаряна, опять журнализды раздувают, когда ЦСКА Реал два раза обыграл тоже "пели" про молодежь что сейчас стабильность появится и будет "бомба", а потом всё как то сдулось и посерело. Не надо бежать впереди паровоза, особенно когда непонятно куда он мчит в светлое будущее или под откос )))
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