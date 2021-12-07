Уилкшир: «Динамо» — фантастический клуб. Захаряну должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о полузащитнике столичного клуба Арсене Захаряне.

— Если по окончании сезона Захаряну поступит интересное предложение из Европы, нужно соглашаться? Или стоит обождать еще сезон-другой?

— Это очень индивидуальная история. Все зависит от того, хочет ли сам Арсен уезжать в Европу. Надо понимать, что «Динамо» — фантастический клуб и должно поступить очень хорошее предложение, чтобы он захотел уехать.

— «Динамо» с Захаряном и без — разные команды? Или Шварц смог бы без проблем его заменить?

— Команда никогда не зависит только от одного игрока. Такие футболисты, как Захарян, дают определенное преимущество на поле, это бесспорно, но все не вращается только вокруг одного человека.

Верю, что если у Захаряна возникнет желание уйти, в клубе его смогут заменить безболезненно для прогресса всей команды.

18-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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