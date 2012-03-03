Рикардо Фуллер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Фуллер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кингстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 1979 (43 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|Фуллер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кингстон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 1979 (43 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|13
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -52'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|06.05.2012
|1' -78'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.05.2012
|67' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|28.04.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|21.04.2012
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|09.04.2012
|81' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|31.03.2012
|65' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.03.2012
|1' -24'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|24'
|03.03.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Норвич Сити (Норвич)
|26.02.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|11.02.2012
|66' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.02.2012
|40' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|31.01.2012
|73' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.01.2012
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2012
|89' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.12.2011
|70' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|72'
|17.12.2011
|87' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.11.2011
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|19.11.2011
|69' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|86'