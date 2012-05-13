Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рикардо Фуллер - статистика

Завершил карьеру
31 октября 1979 (47), Кингстон
#19 | Нападающий
191 см | 86 кг
Ямайка
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
13
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
2 : 2
13.05.2012
Болтон
1' - 52'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.05.2012
Сток Сити
1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сток Сити
1 : 1
01.05.2012
Эвертон
67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сток Сити
1 : 1
28.04.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ньюкасл
3 : 0
21.04.2012
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
09.04.2012
Сток Сити
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
2 : 1
07.04.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
2 : 0
31.03.2012
Сток Сити
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
1 : 0
10.03.2012
Сток Сити
1' - 24'
24'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1 : 0
03.03.2012
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Сток Сити
2 : 0
26.02.2012
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
2 : 1
11.02.2012
Сток Сити
66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
0 : 1
04.02.2012
Сандерленд
40' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
31.01.2012
Сток Сити
73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сток Сити
1 : 2
21.01.2012
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
0 : 0
14.01.2012
Сток Сити
89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Сити
3 : 0
21.12.2011
Сток Сити
70' - 90'
72'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
17.12.2011
Сток Сити
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Сток Сити
2 : 1
11.12.2011
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Эвертон
0 : 1
04.12.2011
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сток Сити
3 : 1
26.11.2011
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
2 : 3
19.11.2011
Куинз Парк Рейнджерс
69' - 90'
86'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
2
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
10
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+