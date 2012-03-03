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    Рикардо Фуллер - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Рикардо
    Фамилия Фуллер
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Кингстон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 октября 1979 (43 года)
    Рост 191
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 13 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -52' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Болтон (Болтон)
    06.05.2012 1' -78' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.05.2012 67' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    28.04.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Арсенал (Лондон)
    21.04.2012 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    09.04.2012 81' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    07.04.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    31.03.2012 65' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10.03.2012 1' -24' Челси (Лондон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    24'
    03.03.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Норвич Сити (Норвич)
    26.02.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Суонси (Суонси)
    11.02.2012 66' -90' Фулхэм (Лондон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.02.2012 40' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    31.01.2012 73' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.01.2012 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.01.2012 89' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.12.2011 70' -90' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    72'
    17.12.2011 87' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    11.12.2011 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
    04.12.2011 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.11.2011 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Блэкберн (Блэкберн)
    19.11.2011 69' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    86'
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