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Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 26 февраля 2012
Сток Сити
26.02.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
24'
М. Апсон
39'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
Замена
Р. Делап
️️️️
П. Крауч
Замена
У. Паласиос
️️️️
Р. Шоттон
Замена
Л. Мур
️️️️
Н. Дайер
Замена
Д. МакИкран
️️️️
С. Синклейр
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 2:0!
П. Крауч
Пас отдал
Р. Шоттон
Желтая карточка
Р. Шоукросс
ГОЛ! 1:0!
М. Апсон
Пас отдал
М. Этерингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Суонси
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
3-2-3-2
31
Бегович
17
Шоукросс
5
Шоттон
36
Уилсон
4
Апсон
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
19
Уолтерс
15
Крауч
4-1-2-1-2
25
Треммель
22
Ранхель
29
Колкер
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Аллен
7
Синклейр
10
Сигурдссон
12
Дайер
12
Грэм
5
Шоттон
8
Паласиос
8
Паласиос
5
Шоттон
15
Крауч
5
Делап
5
Делап
15
Крауч
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
7
Синклейр
16
МакИкран
16
МакИкран
7
Синклейр
12
Дайер
27
Мур
27
Мур
12
Дайер
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
29
Томас Соренсен
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
5
Алан Тейт
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сток Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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