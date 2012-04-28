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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 28 апреля 2012
Сток Сити
28.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
10'
П. Крауч
15'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Арсенал
Замена
Р. Делап
️️️️
М. Этерингтон
Замена
А. Сантос
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
М. Шамах
️️️️
Жервиньо
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Пеннант
Замена
А. Диаби
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
Й. Бенаюн
Замена
М. Апсон
️️️️
Р. Шоттон
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Росицки
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
М. Этерингтон
10'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
5
Шоттон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
7
Пеннант
15
Крауч
19
Уолтерс
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Сонг
10
Росицки
21
Рэмзи
51
Бенаюн
27
Жервиньо
32
ван Перси
5
Шоттон
4
Апсон
4
Апсон
5
Шоттон
26
Этерингтон
5
Делап
5
Делап
26
Этерингтон
7
Пеннант
35
Джером
35
Джером
7
Пеннант
51
Бенаюн
11
Сантос
11
Сантос
51
Бенаюн
21
Рэмзи
5
Диаби
5
Диаби
21
Рэмзи
27
Жервиньо
27
Шамах
27
Шамах
27
Жервиньо
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
29
Томас Соренсен
ВР
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:25 (повтор)
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