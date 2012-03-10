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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 10 марта 2012
Челси
10.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
69'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
К. Джером
️️️️
К. Джонс
Замена
У. Паласиос
️️️️
С. Диао
Замена
М. Апсон
️️️️
М. Уилсон
Замена
Д. Луис
️️️️
Б. Иванович
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
Х. Мата
️️️️
Р. Мейрелеш
Красная карточка
Р. Фуллер
Желтая карточка
Д. Оби Микел
17'
13'
Желтая карточка
С. Диао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Саломон Калу
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
5
Райан Шоттон
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
12
Оби Микел
14
Мейрелеш
8
Калу
8
Лэмпард
7
Рамирес
11
Дрогба
4-4-2
31
Бегович
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
6
Хут
36
Уилсон
19
Уолтерс
15
Диао
4
Уайтхэд
5
Шоттон
9
Джонс
19
Фуллер
20
Иванович
4
Луис
4
Луис
20
Иванович
14
Мейрелеш
64
Мата
64
Мата
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
15
Старридж
15
Старридж
12
Оби Микел
36
Уилсон
4
Апсон
4
Апсон
36
Уилсон
15
Диао
8
Паласиос
8
Паласиос
15
Диао
9
Джонс
35
Джером
35
Джером
9
Джонс
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
29
Томас Соренсен
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Челси - Сток Сити
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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