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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Сток Сити
Ньюкасл - Сток Сити: обзор матча 21 апреля 2012
Ньюкасл
21.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
14'
Й. Кабай
18'
П. Сиссе
57'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Сток Сити
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Симпсон
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
П. Сиссе
Замена
Д. Перч
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 3:0!
Й. Кабай
Замена
К. Джером
️️️️
У. Паласиос
Желтая карточка
Р. Шоттон
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Э. Уилкинсон
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Й. Кабай
18'
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЛП
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
36
Марк Уилсон
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
8
Уилсон Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
24
Тиоте
29
Кабай
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
61
Сиссе
19
Ба
4-3-3
31
Бегович
5
Шоттон
17
Шоукросс
6
Хут
28
Уилкинсон
12
Уилэн
36
Уилсон
26
Этерингтон
8
Паласиос
19
Уолтерс
15
Крауч
29
Кабай
24
Перч
24
Перч
29
Кабай
2
Симпсон
32
Гослинг
32
Гослинг
2
Симпсон
61
Сиссе
26
Амеоби
26
Амеоби
61
Сиссе
28
Уилкинсон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
28
Уилкинсон
8
Паласиос
35
Джером
35
Джером
8
Паласиос
Остались в запасе
Ньюкасл
Сток Сити
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ньюкасл - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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