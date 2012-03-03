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Сток Сити - Норвич Сити
Сток Сити - Норвич Сити: обзор матча 03 марта 2012
Сток Сити
03.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
72'
М. Этерингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Норвич Сити
Замена
Д. Фокс
️️️️
Б. Джонсон
Замена
А. Уилбрехэм
️️️️
Д. Хаусон
ГОЛ! 1:0!
М. Этерингтон
Пас отдал
К. Джером
Замена
К. Джонс
️️️️
П. Крауч
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
С. Джексон
️️️️
Э. Пилкингтон
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Э. Уилкинсон
Желтая карточка
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Зак Уитбред
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
3-2-3-2
31
Бегович
17
Шоукросс
5
Шоттон
36
Уилсон
6
Хут
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
19
Уолтерс
15
Крауч
4-5-1
26
Радди
26
Ноутон
19
Уорд
16
Мартин
4
Уитбред
16
Сурман
13
Пилкингтон
16
Хаусон
4
Джонсон
17
Беннетт
27
Холт
28
Уилкинсон
7
Пеннант
7
Пеннант
28
Уилкинсон
15
Крауч
9
Джонс
9
Джонс
15
Крауч
19
Уолтерс
35
Джером
35
Джером
19
Уолтерс
4
Джонсон
15
Фокс
15
Фокс
4
Джонсон
16
Хаусон
18
Уилбрехэм
18
Уилбрехэм
16
Хаусон
13
Пилкингтон
11
Джексон
11
Джексон
13
Пилкингтон
Остались в запасе
Сток Сити
Норвич Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
15
Салиф Диао
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Сток Сити - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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