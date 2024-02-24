Shuto Abe - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Shuto Abe
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Shuto Abe
|Команда
|Моленбек
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Моленбек
|30
|3
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:0
|Моленбек (Моленбек)
|04.05.2024
|1' -71'
|Моленбек (Моленбек)
|1:3
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|28.04.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|21.04.2024
|1' -88'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:4
|Моленбек (Моленбек)
|45'
|13.04.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|42' 55'
|06.04.2024
|69' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|17.03.2024
|1' -61'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|85'
|03.03.2024
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|24.02.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|17.02.2024
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Моленбек (Моленбек)
|11.02.2024
|46' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:4
|Антверпен (Антверпен)
|03.02.2024
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|31.01.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|28.01.2024
|90' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|26.12.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:0
|Моленбек (Моленбек)
|22.12.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|1:6
|Брюгге (Брюгге)
|16.12.2023
|76' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.12.2023
|1' -82'
|Гент (Гент)
|4:0
|Моленбек (Моленбек)
|70'
|02.12.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|26.11.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|16'
|11.11.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Моленбек (Моленбек)
|66'
|04.11.2023
|68' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|27.10.2023
|84' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|21.10.2023
|76' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|06.10.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Моленбек (Моленбек)
|01.10.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:1
|Гент (Гент)
|28.09.2023
|1' -53'
|Моленбек (Моленбек)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|47'
|23.09.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Моленбек (Моленбек)
|16.09.2023
|1' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.09.2023
|58' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Моленбек (Моленбек)
|80'
|20.08.2023
|72' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|7:1
|Моленбек (Моленбек)
|12.08.2023
|90' -90'
|Моленбек (Моленбек)
|1:0
|Мехелен (Мехелен)
|05.08.2023
|88' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:2
|Моленбек (Моленбек)