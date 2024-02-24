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    Shuto Abe - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Shuto Abe
    Команда Моленбек
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Моленбек 30 3 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2024 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:0 Моленбек (Моленбек)
    04.05.2024 1' -71' Моленбек (Моленбек) 1:3 Шарлеруа (Шарлеруа)
    28.04.2024 1' -90' Моленбек (Моленбек) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    21.04.2024 1' -88' Кортрейк (Кортрейк) 2:4 Моленбек (Моленбек)
    45'
    13.04.2024 1' -90' Моленбек (Моленбек) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    42' 55'
    06.04.2024 69' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:0 Моленбек (Моленбек)
    17.03.2024 1' -61' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    09.03.2024 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    85'
    03.03.2024 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 3:2 Моленбек (Моленбек)
    24.02.2024 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    17.02.2024 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Моленбек (Моленбек)
    11.02.2024 46' -90' Моленбек (Моленбек) 0:4 Антверпен (Антверпен)
    03.02.2024 1' -90' Моленбек (Моленбек) 2:2 Стандард (Льеж)
    31.01.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 3:2 Моленбек (Моленбек)
    28.01.2024 90' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    26.12.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 3:0 Моленбек (Моленбек)
    22.12.2023 Был в запасе Моленбек (Моленбек) 1:6 Брюгге (Брюгге)
    16.12.2023 76' -90' Моленбек (Моленбек) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.12.2023 1' -82' Гент (Гент) 4:0 Моленбек (Моленбек)
    70'
    02.12.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    26.11.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    16'
    11.11.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Моленбек (Моленбек)
    66'
    04.11.2023 68' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Кортрейк (Кортрейк)
    27.10.2023 84' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    21.10.2023 76' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    06.10.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    01.10.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 1:1 Гент (Гент)
    28.09.2023 1' -53' Моленбек (Моленбек) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    47'
    23.09.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Моленбек (Моленбек)
    16.09.2023 1' -90' Моленбек (Моленбек) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    02.09.2023 58' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Моленбек (Моленбек)
    80'
    20.08.2023 72' -90' Брюгге (Брюгге) 7:1 Моленбек (Моленбек)
    12.08.2023 90' -90' Моленбек (Моленбек) 1:0 Мехелен (Мехелен)
    05.08.2023 88' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:2 Моленбек (Моленбек)
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