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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Шарлеруа
РВДМ Брюссель - Шарлеруа: обзор матча 02 декабря 2023
РВДМ Брюссель
02.12.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Шарлеруа
Замена
D. Doudaev
️️️️
Д. Эри
86'
84'
Желтая карточка
И. Мбенза
81'
Замена
И. Мбенза
️️️️
О. Даббаг
77'
Замена
Р. Мориока
️️️️
Д. Хейманс
68'
Желтая карточка
Д. Хейманс
Замена
R.
️️️️
Ж. Рен-Аделед
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
19
Джонатан Эри
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
23
Romildo
ЦФ
20
Theo Gece
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
8
Парфе Гуягон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
17
Youssef Sylla
ЦФ
4-1-4-2
19
Эри
99
Коне
44
5
Сиссако
30
Абнер
14
Двомо
11
Рен-Аделед
30
Мерсье
13
29
Гейе
33
4-1-2-1-2
12
Коффи
5
Кнежевич
25
Андреу
5
Багер
20
Драгснес
23
Илаймахаритра
21
Рогель
8
Зорган
38
Хейманс
12
Бенбуали
98
Даббаг
19
Эри
32
32
19
Эри
11
Рен-Аделед
23
23
11
Рен-Аделед
98
Даббаг
7
Мбенза
7
Мбенза
98
Даббаг
38
Хейманс
88
Мориока
88
Мориока
38
Хейманс
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Шарлеруа
28
Guillaume Hubert
ВР
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
20
Theo Gece
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
8
Парфе Гуягон
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
20
Theo Gece
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
11
Niklo Dailly
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
8
Парфе Гуягон
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча РВДМ Брюссель - Шарлеруа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Edmond Machtens Stadium, Brussels
Новости команд
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РВДМ Брюссель
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