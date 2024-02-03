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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
РВДМ Брюссель - Стандард
РВДМ Брюссель - Стандард: обзор матча 03 февраля 2024
РВДМ Брюссель
03.02.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Стандард
20'
M. Biron
83'
И. Камара
10'
В. Канга
85'
К. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РВДМ Брюссель - Стандард
90'
Желтая карточка
В. Канга
89'
Желтая карточка
Д. Панцо
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Йебоа
84'
Замена
К. Йебоа
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 2:1!
И. Камара
Пас отдал
М. Эбиовей
83'
Замена
И. Камара
️️️️
К. Мерсье
81'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
C. Alberto
67'
62'
Желтая карточка
М. Фосси
61'
Замена
Д. Панцо
️️️️
И. Прайс
61'
Замена
К. Соуа
️️️️
М. Дженепо
42'
Желтая карточка
L. Noubi
Желтая карточка
М. Самбу
38'
21'
Замена
Х. Кавабе
️️️️
С. Альсате
ГОЛ! 1:1!
M. Biron
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Канга
Пас отдал
И. Прайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РВДМ Брюссель
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
13
Shuto Abe
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
33
Theo Defourny
(К)
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
(К)
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
80
Hakim Sahabo
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
28
Sada Diallo
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Стандард
20
Мервил Бокади
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
6
Хайао Кавабе
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-2-5
45
Адарамола
19
Сарр
14
Сампайо
70
Самбу
30
Мерсье
13
99
33
43
7
29
Гейе
3-5-1-1
16
Бодар
13
Фосси
4
21
Думбия
80
21
Баликвиша
7
Альсате
34
Лайфис
21
Прайс
12
Дженепо
9
Канга
30
Мерсье
7
Камара
7
Камара
30
Мерсье
99
7
Эбиовей
7
Эбиовей
99
21
Прайс
4
Панцо
4
Панцо
21
Прайс
7
Альсате
6
Кавабе
6
Кавабе
7
Альсате
12
Дженепо
14
Соуа
14
Соуа
12
Дженепо
21
Думбия
9
Йебоа
9
Йебоа
21
Думбия
Остались в запасе
РВДМ Брюссель
Стандард
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
28
Sada Diallo
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
Остались в запасе
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча РВДМ Брюссель - Стандард
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
12
Офсайды
4
3
Количество передач
402
410
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.98
Матчи команд
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Edmond Machtens Stadium, Brussels
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РВДМ Брюссель
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